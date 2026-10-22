在缺血性卒中后八周内恢复正常心律，与房颤患者复发性卒中或系统性栓塞风险较低相关。研究作者得出了这一结论，该研究于2026年10月21日发表在《Neurology》期刊上，News-Medical报道。

研究数据

研究人员分析了14,355名患有缺血性卒中和房颤的住院患者的数据。他们的平均年龄为83岁。268名参与者接受了早期心律控制，占样本的2%：206人接受药物治疗，68人接受导管消融，另有32人接受电复律。部分患者接受了不止一种治疗。

在23,583人年随访期间，1,257名参与者发生复发性缺血性卒中或系统性栓塞。其中，13人接受了早期心律控制，1,244人未接受。在分析中，作者考虑了各组之间的差异，包括合并症、身体虚弱程度和卒中严重程度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

结果与局限性

五年内，早期心律控制组复发性卒中或系统性栓塞的风险为8%，而未接受此类治疗者为14%。作者将早期恢复心律与卒中或栓塞风险降低44%、全因死亡风险降低28%联系起来。

该研究作者之一、京都大学的Yuichi Imanaka指出，缺血性卒中后会开具抗凝药物以预防复发，而早期心律控制可能是另一种预防策略。同时，该研究并未证明心律控制本身能够预防复发性卒中，而只是发现了关联。作者还将接受此类治疗的参与者数量较少列为局限性，并指出需要在更大群体中开展研究。

关注我们在