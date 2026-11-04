美国马萨诸塞州历史红线地图评级最低地区的阿片类药物相关过量死亡年死亡率，比评级最高地区高86%。News-Medical报道了波士顿医疗中心研究人员开展的这项研究。

研究数据

研究人员分析了马萨诸塞州326个人口普查区，这些地区拥有充足的历史地图数据。2015年至2019年间，这些普查区共有1829名成年人死于阿片类药物相关过量用药。

与“最佳”类别的普查区相比，“仍属理想”类别地区经调整后的死亡率高53%，被标记为衰败地区的死亡率高61%。在纳入种族和族裔构成、社区人口年龄结构以及社会脆弱性指数后，这些差异仍具有统计学意义。

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历史背景

红线地图由住房业主贷款公司（Home Owners’ Loan Corporation）在20世纪30年代制作。它们按照反映歧视性贷款做法的标准，将社区从“最佳”评为“危险”，使黑人和移民社区处于不利地位。研究人员指出，这类评级导致了社区长期投资不足。

作者强调，分析发现了历史红线评级与过量死亡率之间的关联，但并不能证明正是红线政策导致了这一差异。该研究也未涵盖未被赋予历史评级的非城市社区。

研究人员认为，对住房、经济机会、医疗服务可及性和社区资源的投资，可能有助于降低过量用药风险。根据马萨诸塞州公共卫生部的数据，该州阿片类药物相关过量死亡总数在2022年至2025年间下降近60%，十多年来首次降至1000例以下。

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