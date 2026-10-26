罗马统治对伊比利亚人口基因构成造成的变化，比中世纪早期的迁徙更为广泛。这是发表在《Cell》期刊上的一项研究作者得出的结论，News-Medical对此进行了报道。科学家发现，在罗马时期，与东地中海和北非相关的祖源成分作出了显著贡献。

243人的DNA

研究人员分析了243名在公元100年至800年间生活在伊比利亚的人类DNA，并纳入了此前研究中另外58人的数据。用于新分析的遗骸来自31处考古遗址，代表了不同的文化环境，包括具有西班牙—罗马和日耳曼特征的社区。

在66名接受研究的罗马时期个体中，有55人被发现具有与东地中海相关的祖源成分，占83%。其平均占比从奥古斯塔·埃梅里塔的4.1%到伊比利亚东南部的34.6%不等。与此同时，与亚平宁半岛存在明确遗传关联的情况并不常见。遗传数据无法确定，这一祖源成分是直接来自东地中海，还是经由罗马帝国的其他地区传入。

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北非和北欧贡献

北非成分在罗马时期和晚期古代也很普遍。在伊比利亚东南部，34名罗马时期个体中有33人记录到这一成分，平均比例为26.9%。在科尔蒂霍-科拉乔基督教巴西利卡中，30名接受研究的人中有29人具有这一成分，通常还同时具有本地伊比利亚和东地中海成分。

在迁徙时期，与中欧和北欧相关的成分更为常见：164人中有53人被发现具有这一成分，而罗马时期66人中仅有6人。在具有日耳曼文化特征的墓地中，主要具有此类祖源的人与保留西班牙—罗马遗传特征的人共同生活；研究人员记录到了这些群体之间的混合。在发现中，有两名完全具有中欧和北欧成分的同胞，他们沿罗马道路网络相距约725公里下葬。

作者强调，铁器时代和罗马早期样本数量有限，限制了得出结论的可能性。未来研究可将古代DNA分析与同位素数据结合，以更准确地追踪人们在伊比利亚和北非之间的迁移。

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