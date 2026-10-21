美国在20世纪90年代扩大劳动所得税抵免（EITC），可能对单亲母亲子女的发展带来了意想不到的后果。这项研究由News-Medical报道。

分析结果

作者分析了1990年至1996年间有关母亲和儿童的调查数据。EITC扩大后，单亲母亲子女的数学和阅读综合成绩比已婚母亲子女低0.14个标准差。

在年龄较小的儿童中，分析还显示，早期运动和社会发展下降了0.68个标准差。消息来源指出，这一结论基于较小的样本，因此应谨慎解读。

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就业与陪伴子女的时间

在美国社会支持体系改革期间，EITC得到扩大，以支持低收入家庭，同时不削弱工作激励。更高的收入使人们有资格获得更高的补贴，而单亲母亲比已婚母亲有更强的就业激励。

单亲母亲就业率的上升伴随着儿童在家中获得的认知刺激减少，以及需要投入大量时间的亲子互动减少。这可能表明，照护者与儿童之间互动的减少可能影响了结果。

该研究作者、韩国公共财政研究院的Jihyon Ko表示，对于低收入单亲母亲而言，因增加就业而减少陪伴子女的时间，在短期内可能超过更高收入带来的益处。将工作激励与可负担的高质量儿童照护相结合，或许能帮助家庭更好地平衡工作与陪伴子女的时间。

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