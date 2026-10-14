口服沙丁胺醇改善了患有先天性肌病的儿童和青少年的运动功能及肌肉力量。先天性肌病是一组罕见的遗传性肌肉疾病。News-Medical报道了这项研究结果。

涉及18名患者的研究

试验纳入了18名年龄在6岁至16岁、经基因检测确认患有先天性肌病的受试者。参与者被随机分为两组：一组在常规治疗基础上接受24周沙丁胺醇治疗，另一组仅接受常规治疗。此后，两组交换治疗方案，从而能够比较每名参与者的结果。

在接受沙丁胺醇治疗后，运动功能评分高于接受标准治疗时。按照标准化MFM-32量表计算，平均差异为3.61分。优势手握力增加约1.5千克。研究人员还记录到其他肌群力量增加，但这些结果不具有统计学显著性。

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步行更快，肺功能更好

在11名能够行走的参与者中，六分钟步行测试的距离平均从435米增加至473米。从地面起身至站立位所需时间平均从8.29秒缩短至6.39秒。

肺功能也有所改善：在接受沙丁胺醇治疗期间，用力肺活量平均高出约0.2升。该治疗耐受性良好，未记录到严重副作用。

沙丁胺醇长期用于治疗哮喘，口服时也会影响骨骼肌，包括可能刺激肌肉蛋白合成。作者指出，这些结果需要在治疗时间更长并进行后续随访的更大规模国际研究中得到验证。该研究发表在《eClinicalMedicine》期刊上，该期刊属于《柳叶刀》出版集团。

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