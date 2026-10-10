杜兰大学科学家的一项观察性研究显示，孤独与社会隔离的结合与预期无抑郁和焦虑生活年数减少有关。正如ScienceDaily报道，同时经历孤独和社会隔离的男性，与没有这两种因素的人相比，平均少有5.8年的时间能够在没有这些精神障碍的情况下生活。

超过27.7万名参与者的数据

研究人员分析了277,489名40至69岁人群的数据。在观察开始时，参与者没有七种主要慢性疾病：糖尿病、心脏和肺部疾病、痴呆症、癌症、抑郁症或焦虑症。

科学家以50岁为参照点，计算孤独和隔离如何与无上述疾病的预期寿命相关。在女性中，这两个因素的结合与无精神障碍的生活期减少约3.7年有关。

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对身体健康的影响较小

这种关联也见于身体疾病，但程度较不明显。同时经历孤独和社会隔离的女性，无身体疾病的生活时间少2.4年。男性的这一数值为1.7年。

作者区分了两个概念：社会隔离指的是客观上缺乏社会联系，而孤独描述的是对关系质量的主观不满意，且与接触人数无关。

更健康的习惯——更好的饮食、体育活动、充足睡眠和戒烟——显著减少了与社会隔离相关的无疾病生活年数损失。与此同时，这种生活方式并未显著降低与孤独感本身相关的额外风险。研究人员计划研究其他人群，并开展临床试验，以检验所发现关联的因果性质。

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