在小鼠实验中，司美格鲁肽和替度鲁肽减轻了急性免疫介导的肠道损伤。研究人员研究了动物对抗CD3ε抗体激活T细胞的反应，并发现GLP-1和GLP-2受体信号通路有助于保护肠黏膜。期刊《Cell Reports Medicine》发表的这项研究结果由News-Medical报道。

激素受体的不同作用

在缺乏GLP-1或GLP-2受体的小鼠中，T细胞激活后的肠道损伤更严重，但表现有所不同。GLP-1R缺乏与更强烈的炎症和更明显的组织学改变有关。GLP-2R缺失伴随肠绒毛高度降低、隐窝细胞增殖减少以及参与肠道保护的潘氏细胞丢失。

肠道中前胰高血糖素表达被选择性关闭的小鼠——前胰高血糖素是GLP-1和GLP-2的前体——也更容易受到损伤。研究人员在这些小鼠中记录到肠道通透性增加、更显著的隐窝丢失、小肠质量较低，以及在免疫刺激后体重恢复较慢。

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两种药物的作用

在肠道中前胰高血糖素表达被选择性删除的小鼠中，注射抗CD3ε抗体后，作为GLP-1受体激动剂的司美格鲁肽降低了血液中炎症性细胞因子的浓度，并增强了与潘氏细胞和肠上皮活性相关基因的表达。激活GLP-2受体的替度鲁肽部分恢复了小肠质量与其长度的比值，并降低了肠道细胞因子水平、中性粒细胞浸润和组织损伤。

两种药物联合使用也降低了全身炎症标志物，恢复了回肠隐窝密度，并减轻了损伤的组织学迹象。同时，研究人员尚未确定司美格鲁肽与替度鲁肽联用是否优于分别使用每种药物。

这些实验持续时间较短，且是在采用急性肠道损伤模型的年轻雄性小鼠中进行的。因此，所得结果并不意味着这种效果会在患有肠道疾病的人群中重现。

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