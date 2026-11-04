一项针对英格兰5,423名50岁及以上人群的研究发现，心血管疾病与记忆、定向能力及其他认知功能更快衰退有关。同时，这种关联的强度因参与者长期抑郁症状水平而异，据News-Medical报道。

观察持续了14年

科学家使用了2004年至2019年收集的英国老龄化纵向研究数据。观察开始时，1,080名参与者患有心血管疾病，包括心绞痛、心脏病发作、心力衰竭或中风，占样本的19.9%。

患有此类疾病的参与者在记忆、时间定向和语义语言流畅性初始测试中的表现较差——其中包括在一分钟内尽可能多地说出动物名称。将其他因素纳入考量后，与未患此类疾病的人相比，在研究开始时患有心血管疾病与总体认知评分每年额外下降0.045个标准差相关。

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抑郁症状的作用

研究人员划分出三组：抑郁症状水平持续较低、中等和较高的人群。第一组占参与者的76.8%，第二组占18.1%，第三组占5.1%。心血管疾病的患病率从低症状水平组的17.5%上升至高水平组的33.7%。

抑郁症状持续处于中等或较高水平的人，在开始时总体认知评分较低，并且在观察期间下降得更快。同时，与心血管疾病相关的总体认知评分额外恶化，在症状水平持续较低的参与者中最为明显——每年0.051个标准差。

作者强调，在抑郁症状较高的群体中，心血管疾病与功能衰退之间较弱的额外关联，并不意味着这些人的结果更好。该研究属于观察性研究，不能确定因果关系。

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