一项随机对照研究显示，连续16周每天食用60克带皮无盐花生，与参与记忆过程的脑区对胰岛素反应发生变化有关。News-Medical对此进行了报道。

试验参与者年龄为60岁至75岁。在36名随机分组的参与者中，31人完成了研究，其中包括15名女性和16名男性。他们的平均年龄为67岁，平均体重指数为26.7千克/平方米。

研究如何进行

该研究采用交叉设计：每名参与者均经历了16周每日食用花生的阶段，以及16周不食用花生的对照阶段。两个阶段之间间隔8周。在对照期间，参与者也不食用其他坚果。

在每个阶段结束时，研究人员通过磁共振成像评估受试者在使用鼻喷剂给予胰岛素前以及30分钟后的脑血流。胰岛素给药后脑血流的变化被用作大脑区域对该激素反应的间接指标。

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变化具有局部性

在食用花生阶段后，科学家记录到右半球一个簇中脑血流对胰岛素的反应较低，该簇包括舌回、海马和海马旁回。作者将此解释为大脑区域对胰岛素反应可能出现的有利变化，但强调这一指标的生理意义仍需进一步明确。

在全脑、灰质、皮层和皮层下结构层面，两个阶段之间未发现具有统计学意义的差异。研究人员也未发现大脑对胰岛素反应的变化与此前记录到的参与者言语再认记忆改善之间存在具有统计学意义的关联。

食用花生提高了饮食的总热量以及不饱和脂肪和膳食纤维的比例，同时碳水化合物、饱和脂肪和胆固醇的摄入量减少。葡萄糖、胰岛素、HOMA-IR、总胆固醇、LDL、HDL和炎症标志物hsCRP的水平没有显著变化。第8周时甘油三酯水平较低，但这一效果未持续至第16周。

作者指出，该研究没有设置热量和宏量营养素组成相同的对照食品。因此，记录到的变化既可能与花生本身有关，也可能与饮食组成及能量价值的变化有关。

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