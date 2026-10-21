一项涵盖24个国家57,793人数据的国际研究显示，多样化的社交活动与老年时期更高的记忆力和执行功能得分有关。正如News-Medical报道，在随访期间，定期参与至少三种此类活动的参与者得分最高。

五项长期研究的数据

科学家汇总了来自美国、英格兰、中国、墨西哥和欧洲国家的五项具有全国代表性研究的结果。分析纳入了美国健康与退休研究、英格兰老龄化纵向研究、中国健康与养老追踪调查、墨西哥健康与老龄化研究以及欧洲健康、老龄与退休调查的数据。

不同样本中参与者的平均年龄为57岁至73岁，平均随访时间为六年。在研究的每一轮中，人们报告社交活动的类型和数量，其认知能力则通过记忆力和执行功能测试进行评估。更高的标准化得分意味着更好的认知表现。

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哪些活动与相关指标有关

社交活跃的参与者在统计学上具有更高的认知得分，而且得分随活动类型数量增加而提高。在全部五个群体中，志愿服务和加入体育俱乐部与较低的认知下降风险有关。参加教育课程和照顾儿童也与逐年更高的得分相关。

与此同时，定期参与政治、公民、教会和宗教团体并未显示出与认知指标改善的一致关联。女性、60岁及以上人群、受教育程度较高的参与者、没有抑郁症的人、独居者、体重正常者或居住在农村地区者的积极关联更强。

研究局限性

作者强调，这项工作属于观察性研究，无法确定因果关系。他们列出的局限性包括五项调查之间的差异、对可能影响结果的因素仅作了部分考量，以及只关注活动数量而未评估活动质量、动机和参与者个人经历。

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