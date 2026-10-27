大阪公立大学医学院的研究人员与得克萨斯大学MD安德森癌症中心的专家发现，大型语言模型在推荐药物时可能存在偏见。据News-Medical报道，这些模型更常选择昂贵的品牌药物，这可能会增加治疗成本。

一种产品在回答中占据主导

由上田教授领导的团队要求五个模型——GPT-5.4、Claude Sonnet 4.6、Gemini 3.1 Flash、Llama 4和MedGemma——针对一系列模拟情景，推荐最多三种获美国食品药品监督管理局（FDA）批准的药品。

对于每种列出的活性成分，平均有5.5种获FDA批准的产品。与此同时，在模型排在首位的推荐中，一种产品平均占97.5%。这些系统大多推荐品牌药物、在Google搜索中曝光度高的产品，以及拥有独立Wikipedia页面的药物。

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对潜在成本的评估

这些模型也较少推荐获FDA批准时间较晚的产品，以及医生在实际临床中更常开具的药物。研究人员还发现了一些不符合监管信息的推荐，其中包括已停产的产品。

作者利用美国数据评估了一种情景下的潜在后果：医生按照语言模型的建议开具药物。根据他们的计算，药品采购年度成本将增加约5560万美元，即增加1019%。

当模型被明确要求优先推荐更便宜或仿制药时，它们改变了推荐结果。然而，选择仍集中于数量有限的产品。作者强调，需要测试医疗人工智能系统在药物选择方面是否存在偏见，以及其如何考虑成本和监管信息。

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