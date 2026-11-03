英国研究人员发现，人工智能对心脏MRI中心脏功能的测量，在识别死亡风险升高的患者方面略优于经验丰富的临床医生评估。发表于《The Lancet Digital Health》的这项回顾性多中心研究结果由News-Medical报道。

该研究由伦敦大学城市圣乔治学院和伦敦大学学院的专家牵头。

超过2.7万名患者的数据

该研究分析了英国和美国27,382名患者的心脏MRI。这些患者因已知或疑似心脏疾病接受检查。研究人员平均随访参与者超过五年；在此期间记录了3,458例死亡。

科学家将人工智能工具计算的射血分数与专家评估MRI的结果进行了比较。射血分数显示心脏泵血的效率，用于选择心脏病治疗方案、评估手术风险以及在化疗期间监测心脏功能。

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作者得出结论，人工智能获得的指标在识别死亡风险升高的患者方面略有优势，且具有统计学显著性。在将参与者年龄和性别纳入考量后，这一结果仍然成立。

分析速度与临床医生监督

该算法分析每名患者的MRI约需两到三秒。在该研究团队此前的工作中，专家评估影像约需13分钟。

同时，研究人员强调，人类监督仍然必不可少。根据他们的数据，人工智能错误在患者层面约发生于1%的病例，涉及0.08%的图像。临床医生应核查结果，并结合完整的医疗背景解读扫描结果。

作者认为，人工智能可成为心脏MRI初步分析的工具，并在必要时进行后续专家复核。未来，该团队计划将人工智能从心脏扫描中获得的数据与其他检查相结合，包括心电图，以便更早发现心肌问题。

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