东英吉利大学的研究人员发现，人工智能模型可以根据瞳孔大小和眨眼频率的变化，确定虚拟现实任务中的认知负荷水平。正如News-Medical报道，人工智能识别健康志愿者低水平和高水平心理负荷的准确率达到88%。

研究如何进行

这项研究共有84名志愿者参与，其中包括42名患有慢性肌肉骨骼疼痛的人，包括关节炎和纤维肌痛患者。参与者佩戴配备眼动追踪系统的虚拟现实头显，完成难度逐渐增加的记忆任务。

随着任务难度增加，参与者的瞳孔扩大，眨眼也更加频繁。作者使用了随时间分析这些信号的人工智能模型。参与者还报告称，在VR体验期间不适感和晕动症症状的程度都非常低。

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个性化治疗的前景

科学家认为，未来VR头显将能够追踪认知负荷，并自动为特定用户调整治疗方案。这有望在慢性疼痛的非药物治疗期间，维持任务难度与个人舒适度之间的平衡。

与此同时，算法在慢性疼痛患者中的表现明显较差。研究人员推测，未来系统将需要根据每个人的眼部反应进行个性化调整。他们还强调，需要开展规模更大的研究，以检验自适应VR治疗是否能改善患者的实际治疗结果。该研究发表在《Scientific Reports》期刊上。

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