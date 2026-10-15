瑞典卡罗琳斯卡学院的研究人员在47年间追踪了427名男性和女性的身体能力，发现平均指标大约从35岁左右开始下降。正如ScienceDaily报道，这项研究涵盖1958年出生的人群，研究人员从他们16岁起一直检查至63岁。

耐力峰值出现在26至36岁

瑞典身体活动与体能研究（Swedish Physical Activity and Fitness Study）不同于许多先前的研究，因为科学家并非在某一时点比较不同年龄组，而是在数十年间反复评估同一批参与者。

专家测量了有氧体能、肌肉耐力和肌肉功率——即快速发力的能力，这种能力尤其是跳跃和爬楼梯所需要的。有氧体能和肌肉耐力总体上在26至36岁达到最高水平。一些参与者的爆发性肌肉功率更早达到峰值。

起初，指标下降较为温和，但随着年龄增长而加快。到63岁时，不同测量项目的平均结果比峰值低30%至48%。这一趋势在男性和女性中均可观察到，尽管个人体能水平存在差异。

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身体活动有助于保持体能

规律的身体活动并不能完全消除与年龄相关的身体工作能力下降，但会影响参与者保持自身能力的程度。在成年后变得更活跃的人，其身体能力指标提高了约5%至10%。

青少年时期活跃的人，在整个成年生活中也具有更好的体能、耐力和肌肉功率指标。研究作者玛丽亚·韦斯特斯托尔指出，身体活动可以减缓工作能力的丧失，尽管无法完全阻止这一过程。

科学家仍在研究这一过程的机制。在可能因素中，他们考虑了肌肉细胞、神经系统以及身体产生能量能力的年龄相关变化。下一阶段的观察计划在参与者年满68岁时进行。

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