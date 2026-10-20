一项针对日本孕妇的研究发现，不宁腿综合征与围产期抑郁风险升高存在关联。患有该综合征的女性发生围产期抑郁的概率约为其他人的三倍——围产期抑郁指妊娠期间或分娩后数月内出现的重性抑郁发作，News-Medical报道。

研究数据

科学家分析了日本2435名孕妇的数据，她们的平均年龄为30.5岁。参与者在妊娠第二和第三孕期填写了有关不宁腿综合征的筛查问卷。第二孕期有40名女性被发现患有该综合征，第三孕期则有60名。

研究人员还追踪了分娩后最多三个月内的重性抑郁发作和抑郁症状。在此期间，69名参与者出现了围产期抑郁。不宁腿综合征的存在还与出现抑郁症状的可能性增加一倍有关。

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第三孕期的关联

当不宁腿综合征在第三孕期被发现时，这一关联最为明显。对于在第二孕期记录到的该综合征，未发现这样的关联。在考虑年龄、教育程度、是否有伴侣、就业状况、子女数量以及妊娠是否计划内等因素后，结果仍具有显著性。

不宁腿综合征是一种与睡眠相关的运动障碍。其表现为强烈想要活动双腿的冲动，常伴有不适感；症状在静止状态下加重，活动时减轻，且主要在傍晚或夜间出现，从而使人难以入睡。

作者指出，样本中该综合征的患病率低于预期，而患有该综合征的参与者中抑郁病例数量较少。参与者均自愿加入研究，所有数据均为自我报告。科学家强调，还需要进一步研究，以确定治疗不宁腿综合征是否能够降低围产期抑郁风险。

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