新加坡正在审查未成年人获得心理和精神科帮助时有关家长同意的做法。卫生部长王乙康10月10日表示，这一要求可能成为不愿与父母谈论自身状况的年轻人的障碍。据Channel NewsAsia报道。

该部长表示，新加坡医药理事会正在审查伦理指引，以便医生在家长同意问题上拥有更明确的规则。如果符合患者的最佳利益，他们可能获准继续治疗。卫生部也正在为不同服务提供者制定建议。

获得帮助的规则各不相同

该国未成年人寻求心理健康支持的条件因机构而异。拨打全国mindline 1771热线可以匿名，而社区组织通常在提供初步支持前不要求家长同意。与此同时，学校更常坚持让家庭参与。

心理健康研究人员、新加坡社会科学大学讲师乔纳森·库克指出，由于该国没有普遍规定的医疗同意年龄，大多数专业人士仍会为18岁以下的服务对象寻求家长同意。他表示，专业人士可考虑青少年不愿让父母参与、得不到帮助时病情恶化的风险，以及自我伤害或暴力的危险。

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建议评估风险和青少年的成熟度

一些组织已经采取更灵活的做法。慈善机构Limitless要求14岁以下儿童获得家长同意。对于14至17岁的青少年，专业人士会首先尝试获得许可，但在可能发生暴力或伤害风险升高的情况下，他们可以根据吉利克能力测试，评估年轻人独立同意接受帮助的能力。

与年轻人合作的组织代表强调，在所有情况下都要求获得同意，可能使来自危险或冲突家庭环境的青少年失去支持。与此同时，其他专业人士指出，父母参与对于取得持久的治疗效果很重要，尤其是在家庭环境影响儿童心理状态时。

库克建议，允许18岁以下人士在未经家长同意的情况下使用风险较低的服务，包括基础咨询和心理健康筛查。他认为，对于药物治疗和住院，除紧急情况外，家长同意应继续作为基本规则。

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