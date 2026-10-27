系统综述发现治疗下背痛的经济有效方法——News-Medical

由澳大利亚乔治全球健康研究所的曼努埃拉·卢雷罗·费雷拉领导的一项系统综述显示，多种非药物和非手术治疗下背痛的方法可能具有经济效益。正如News-Medical报道，该研究于2026年10月27日发表在《PLOS Medicine》期刊上。

分析20项研究

作者分析了2005年至2026年间开展的20项研究，共涉及14,884人。他们考察了世界卫生组织、英国国家健康与临床优化研究所（NICE）以及北美脊柱学会推荐的干预措施相关研究。

接受评估的方法包括瑜伽、针灸、按摩、心理治疗、脊柱手法干预、体育锻炼和饮食计划。这些方法与首次就诊时的特定照护模式或不接受治疗进行了比较。

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哪些方法被证明有效

在单项疗法中，与常规照护相比，瑜伽、认知行为疗法、自我管理支持、旨在减轻恐惧的教育以及基于正念的减压方法可能降低医疗照护成本并改善结果。

两种组合方法也被证明比常规照护更具经济效益：将建议与逐步增加工作场所活动相结合，以及将饮食与身体活动相结合。这一结论是以NICE建议的2万英镑支付意愿阈值为依据得出的。

纳入综述的所有研究均在高收入国家进行，不同研究之间评估经济效益的方法存在差异。费雷拉表示，对循证锻炼、物理方法和心理支持的投资，可以改善下背痛患者的状况，并减轻医疗卫生系统的负担。

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