一项使用英国生物样本库（UK Biobank）数据的研究发现，患有2型糖尿病、心脏病或曾发生卒中的人群中，睡眠良好者的认知表现略好于患有相同疾病但睡眠较差的患者，且脑容量更大。News-Medical报道了卡罗琳斯卡学院这项研究的结果。

超过40万名参与者的数据

科学家使用了英国生物样本库中超过40万名中老年人的数据。超过5.4万名参与者患有至少一种心脏代谢疾病——2型糖尿病、心脏病或曾发生卒中。近3.5万名参与者还拥有脑部磁共振成像检查结果。

研究根据参与者自行报告的五项指标评估睡眠：睡眠时长、昼夜节律、失眠、打鼾和日间嗜睡。研究结果发表在《美国心脏协会杂志》上。

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认知测试和磁共振成像

患有心脏代谢疾病且睡眠指标较好的参与者，在总体认知能力、解决问题和信息处理速度测试中的表现略好。他们的总脑容量也更大，灰质和白质容量同样更大。

与没有这些疾病的参与者相比，2型糖尿病、心脏病或卒中患者中睡眠与脑结构之间的关联更为明显。卡罗琳斯卡学院老龄化研究中心研究员阿比盖尔·多夫指出，健康睡眠可能减轻心脏代谢疾病对大脑造成的部分不利影响。

研究资金

该研究的资助方包括卡罗琳斯卡学院糖尿病战略研究计划、阿尔茨海默病基金会、瑞典健康、工作生活与福利研究委员会、瑞典医学研究学会和痴呆症基金会。

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