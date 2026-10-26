一项随机IIb期临床试验显示，含有合成麦布福特宁（也称5-MeO-DMT）的鼻喷雾剂可减轻多种抗抑郁药均未奏效患者的抑郁症状。该研究在澳大利亚、欧洲和美国的医疗机构中纳入了193名患有中度或重度重性抑郁障碍的人，ScienceAlert报道。

单次使用该药物

在当前抑郁发作期间，参与者曾尝试过两种至五种抗抑郁药，但均未成功。他们被随机分配至不同组别，单次使用含0.3毫克、8毫克或12毫克活性物质的鼻喷雾剂。患者不知道自己接受的是哪一种剂量。

研究人员使用的是合成的纯5-MeO-DMT，而不是与这种精神活性化合物有关的索诺兰沙漠蟾蜍Incilius alvarius的毒液。参与者在治疗前、治疗中和治疗后均获得心理支持。

研究数据显示，急性迷幻效应通常在约一小时后消退，大多数参与者在给药约两小时后即可离开治疗环节。患者通常在两天后感觉病情改善，且效果至少持续八周。

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结果与局限性

在抑郁症评分方面，8毫克和12毫克剂量分别比0.3毫克剂量高出6.2分和5.3分。研究人员选择8毫克剂量进入下一阶段，即III期试验，因为作者评估认为该剂量具有最佳的安全性和有效性平衡。在这一阶段，该药物将在更多人群中进行测试，并与其他治疗方法比较。

大多数参与者报告了不良事件，但几乎所有事件均为轻度或中度，且发生在给药当天，包括头痛、恶心和鼻痛。同时，一名参与者在治疗期间发生了两次严重惊恐发作。

未参与该试验的精神药理学家奇塔兰詹·安德拉德指出，患者的平均改善幅度约为30%，而治疗反应率和缓解率低于通常在氯胺酮和电休克治疗中观察到的水平。他还指出，研究排除了有自杀表现的人，因此麦布福特宁对这一群体的安全性和有效性仍不确定。

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