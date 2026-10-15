研究人员将接受脑深部刺激治疗的难治性抑郁症患者持续的临床改善，与三条白质通路的刺激联系起来。据News-Medical报道，这些结果可能有助于更精确地确定这种研究性治疗方法的靶点。

三条神经通路

这项于10月1日发表在《American Journal of Psychiatry》上的研究，纳入了迄今为止最大的多队列患者群体，这些患者接受了胼胝体下扣带回脑深部刺激治疗难治性抑郁症。在独立的参与者组中，持续的临床改善与扣带束、额钳以及内侧钩状束 / 腹侧杏仁核传出通路的刺激有关。

脑深部刺激需要通过手术植入电极，向特定脑回路输送电脉冲。它正被研究作为重度且长期、对标准治疗反应不足的抑郁症患者的一种可能选择。

靶向脑连接

作者使用了刺激产生的电场模型以及脑结构连接图谱。他们检验了在多项临床研究的数据中，刺激到达先前确定通路的一致程度，其中包括 BROADEN 试验和多伦多大学队列。

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治疗两年后，在不同中心对治疗无反应的患者中发现，左侧扣带束未被激活。同时，研究人员没有检验为到达该通路而移动电极是否会改善结果。

研究局限性

科学家指出，对已确定通路的刺激不太可能是治疗反应的唯一因素。进一步研究应确定哪些患者最可能从这种干预中获益，以及如何随着时间推移调整刺激参数。

部分参与者没有个人弥散 MRI 数据，因此大多数分析使用了概括性的脑连接图谱。在 Emory 队列中，比较概括性图谱与个人弥散 MRI 数据时，结果相似。

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