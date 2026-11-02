由诺森比亚大学领导的国际科学家团队开发并验证了一项包含五个因素的量表，用于识别中低收入国家中罹患痴呆风险较高的老年人。该工具基于来自三个大洲七个国家的逾1.1万名老年人的数据建立，News-Medical报道。

这项研究发表在《American Journal of Epidemiology》上。作者指出，全球约60%的痴呆症患者生活在中低收入国家。大多数现有预测模型基于较富裕国家的数据开发，在其他环境中的表现较差。

五项风险因素

计算该评分不需要血液检测、脑部扫描或专业设备。数据可以在与老年人交谈时收集，如有需要，也可向其家庭成员或照护者收集。

年龄——风险在70岁后明显上升，80岁后上升更快；

社会活动，包括与亲属和朋友交流，以及参加社区或宗教团体；

工作和日常生活中的身体活动；

高血压；

管理金钱能力的明显变化。

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模型验证结果

该量表的总分为0至9分。根据研究人员的计算，0分对应未来三年内患痴呆症的概率约为1%，而9分则接近19%。

该模型基于来自中国、古巴、多米尼加共和国、波多黎各、委内瑞拉、墨西哥和秘鲁的数据建立并进行了验证。其准确性指标为0.75，高于文章所称具有临床实用性的0.70水平。

作者强调，该量表主要用于研究以及为未来临床试验招募参与者，而非用于大规模人群筛查。他们还呼吁在本次研究未覆盖的地区对其进行验证，包括南亚、中东、北非以及撒哈拉以南非洲国家。

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