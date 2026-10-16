塔夫茨大学医学院和波士顿大学的研究人员发现，常见双酚类物质的混合物可能会扰乱实验室模型中正常乳腺组织的发育。正如News-Medical报道，研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。

来自13名捐赠者组织的类器官

在这项研究中，科学家利用13名健康年轻女性捐赠的乳腺组织培育了三维类器官。这类模型包含多种细胞类型，并重现了人类乳腺组织发育的某些方面。

在约三周时间内，研究人员让类器官暴露于单独的化学物质及其混合物中。其中包括干扰内分泌系统的物质、影响代谢的物质，以及已知或可能的致癌物。随后，作者分析了基因活性变化和DNA修饰。

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物质组合产生更明显的影响

对于三种双酚——BPA、BPS和BPF——的混合物，研究获得了最显著的结果。这些物质单独作用时，仅在类器官中引起相对较少的变化。然而，它们在低浓度下的组合，其浓度与在人类血液和尿液中检测到的水平相当，却扰乱了大多数捐赠者类器官中组织的正常发育。

研究团队还将与双酚混合物作用相关的分子变化与人类乳腺癌数据进行了比较。该分子特征在侵袭性小叶癌患者的数据中表现最为突出——这是一种并不总会形成可触及肿块、且可能难以通过乳腺X线摄影发现的乳腺癌类型。

作者强调，这项研究并不能证明这些物质会导致癌症，也没有确定所记录的分子变化可能通过何种机制与疾病相关。要验证结果，还需要开展进一步研究，纳入规模更大、更多样化的捐赠者群体，以及更广泛的化学物质及其混合物。

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