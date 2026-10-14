神经科学家苏珊娜·卡莫纳在《A Mother's Brain》一书中总结了有关怀孕和向母亲身份过渡如何影响大脑的研究。据News-Medical报道，作者将怀孕视为成年期显著神经可塑性的时期之一。

结构和脑网络的变化

文章指出，怀孕可能改变灰质体积和皮层体积，同时增强大脑白质的某些特征。这种重塑也可能涉及与社会认知和理解他人相关的脑网络。

根据书中的描述，这些变化可能有助于母亲更好地感知婴儿的需求。部分变化可能在分娩后持续数年。卡莫纳还探讨了激素和免疫过程、胎盘以及向为人父母过渡的经历在大脑变化中的作用。

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对母亲大脑的研究

卡莫纳在马德里创立了Neuromaternal实验室，研究怀孕和母亲身份如何改变人类大脑。她主持国际研究项目，并建立一个数据库，追踪母亲从受孕前到孩子出生后数年间的大脑变化。

文章还提到一种现象：带有孩子遗传物质的细胞可能进入母亲的身体，并可能在其大脑中存留数十年，甚至终生。作者将这一方法与把“妈妈脑”视为纯粹认知能力下降的普遍观念相对照，并将这些变化视为对母职需求的一种可能适应。

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