澳大利亚塔斯马尼亚州政府宣布，将在三年内投资4000万美元，以改善内窥镜服务。该州卫生部长布里奇特·阿彻表示，这笔资金预计将提供9000例检查，并帮助在2028年6月底前消除第一类别患者的积压，澳大利亚广播公司新闻报道。

紧急检查的等待队列正在增长

根据塔斯马尼亚州卫生部的数据，第一类别内窥镜检查等候名单上的患者人数从2024年7月的2878人增加至今年6月的3864人。这一类别包括最紧急的病例，建议在30天内进行检查。

2024年7月，第一类别患者中有27%的检查在建议期限内完成。今年6月，在30天内完成的此类内窥镜检查略高于15%。

患者等待超过三个月

来自霍巴特的69岁退休人员格雷格·特威格已等待结肠镜检查三个月，尽管他被归为第一类别。今年8月，他的常规筛查检测结果呈阳性：这意味着发现了血液，但其本身并不能证实患有癌症或其他疾病。

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在咨询医生后，这名男子正考虑在私立诊所自费接受检查。他表示，有人告诉他，等待时间最长达120天的情况很常见。

阿彻表示，对内窥镜服务日益增长的需求，部分与面向50岁至74岁澳大利亚人的全国免费肠癌筛查项目有关。她指出，这笔资金可用于增加周六预约，以及将部分检查外包给外部服务提供方。

塔斯马尼亚工党代表萨拉·洛弗尔称，宣布的资金是一项临时解决方案，并对其能否完全消除第一类别患者的积压表示怀疑。

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