Tegoprubart更好地维持肾移植功能——News-Medical

在2期BESTOW临床试验中，免疫抑制剂tegoprubart在首次接受肾移植的成年患者中比他克莫司更好地维持了肾移植功能。据News-Medical报道，移植物功能在治疗第一个月后趋于稳定，并且在每个已公布的随访时间点，tegoprubart组的移植物功能均保持较高水平。

18个月后的结果

18个月后，tegoprubart在肾移植功能方面显示出具有统计学意义的优势。该药物是一种新型抗CD40L抗体疗法，而他克莫司是免疫抑制方案中的标准治疗。

研究中接受治疗的127名患者中，有107名完成了至第52周的研究。其中，51名参与者接受tegoprubart治疗，56名接受他克莫司治疗。

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生活质量评估

对BESTOW数据的单独分析显示，与他克莫司相比，tegoprubart组患者报告的生活质量指标改善更大。第52周时，tegoprubart组在全部五个分量表上均较基线改善，而他克莫司组则在五个分量表中的四个上有所改善。

tegoprubart组的心理成分汇总评分改善也更大。这些患者的总体症状评分在数值上的下降幅度大于他克莫司组。结果将于10月22日至25日举行的ASN Kidney Week 2026上公布。

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