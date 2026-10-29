治疗师列出应对可能不真诚的八种方法——Asharq Al-Awsat

治疗师针对一个人认为亲人、熟人或同事对自己撒谎的情况提出了八种应对方法。这既涉及轻微的不真诚，也涉及隐瞒重要信息，而后者可能引发受伤感、不信任或被背叛感，Asharq Al-Awsat报道。

谎言的原因和类型

来自洛杉矶的治疗师劳拉·斯格罗指出，谎言可能有不同的动机和后果。她说，研究人员区分了旨在维系关系的谎言和为了个人利益而说的谎言。第一类包括所谓的善意谎言，例如一个人说自己喜欢一件礼物，但实际上并不喜欢。

以自身利益为导向的谎言可能是操纵情势或隐瞒某种行为的方式。强迫性或病理性说谎也被单独归类——即一个人每天说谎五次或更多次的行为。根据所引述的估计，这可能涉及8%至13%的人口。

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如何应对对不真诚的怀疑

持证临床社会工作者乔丹·康拉德建议，在交谈前应考虑双方关系的性质和对方的行为，同时评估自己对可能真相的反应。他认为，对令人不快的话作出过于强烈的回应，可能会促使对方今后继续隐瞒细节。

其他建议包括提前确定需要讨论的问题、保持冷静，并让对方解释其版本的事件。康拉德强调，严重的指控应当以有力证据为依据。

如果一个人怀疑自己遭遇了煤气灯操纵——一种使人怀疑自身记忆或对事件感知的心理操纵——斯格罗建议记录自己的记忆并保留证据。专家还建议清楚地表明个人界限，并给自己时间在痛苦情境后消化情绪。熟悉而愉快的活动以及接地技巧，包括深呼吸，可能有助于恢复稳定感。

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