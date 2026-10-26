三分之一年轻人通过人工智能查询物质使用信息——News-Medical

在 Rutgers Health 一项研究中，18至29岁的参与者中有超过32%使用 ChatGPT 及类似聊天机器人获取有关精神活性物质及其使用的信息。罗格斯大学研究人员分析了近1000人的调查数据，News-Medical报道。

人们向聊天机器人查询哪些信息

根据发表在《Journal of Medical Internet Research Formative Research》上的研究结果，受访者最常查询有关物质使用风险和后果的信息。在因这类问题求助于人工智能的人中，约半数每月至少这样做一次。

研究人员还引用了近期调查结果：66%的年轻人使用人工智能搜索信息、获取医疗建议及用于其他目的。新分析旨在专门研究生成式人工智能在与物质相关查询中的使用情况。

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科学家的担忧

该研究的主要作者米雷娅·特里格罗·罗拉指出，聊天机器人的回答可能会复制错误信息。研究人员认为，这可能导致年轻人在物质使用方面作出信息不足或有风险的行为。

作者还发现，黑人参与者和男性更常使用人工智能进行有关物质的查询。特里格罗·罗拉认为，这些做法的差异可能由获得医疗服务的机会、污名化、信任程度以及寻找医疗信息的方式不同来解释。同时，受访年轻人总体上对人工智能工具的可信度、可靠性和实用性给予了较高评价。

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