挪威奥斯陆大学医院的研究人员发现，长期使用合成代谢雄激素类固醇与进行力量训练的男性左心室壁增厚及其泵血功能恶化有关。据News-Medical报道，近10年随访的结果发表在《European Heart Journal Cardiovascular Imaging》期刊上。

科学家对2017年至2019年开展的一项早期研究的参与者进行了随访。后续随访包括70名使用类固醇的男性和35名未使用类固醇的对照组参与者。在此前使用过合成代谢雄激素类固醇的参与者中，35人继续使用，15人停止使用，14人戒用，6人重新开始使用。

左心室功能的变化

在继续使用类固醇的男性中，研究人员记录到心肌持续增厚、左心室收缩减弱，以及其在两次心跳之间舒张的能力下降。研究负责人Vibeke M. Almaas表示，即使较低剂量的药物也与这些变化有关。在继续使用合成代谢雄激素类固醇的参与者中，17%的人心脏功能显著下降。

研究人员通过问卷和临床访谈收集数据，分析血液和尿液样本，并进行了超声心动图检查。他们还考虑了有关训练、饮酒、吸烟、使用毒品、心脏症状以及治疗血压升高的信息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

完全停用后的改善

部分参与者报告的减少类固醇剂量并未伴随心脏状况改善。相比之下，在15名完全停止使用这些药物的男性中，左心室质量指数下降了19%——从112降至91克/平方米。该指标与对照组水平相当。

停止服用类固醇的参与者左心室射血分数从48%升至54%。与此同时，对照组为60%。在继续使用药物的人群中，高血压治疗与射血分数提高11%有关，但与心肌厚度降低无关。

作者指出，该研究存在局限性：参与者人数较少、类固醇使用情况为自我报告，以及生活方式、兴奋剂、高血压和其他健康状况可能对结果产生影响。

关注我们在