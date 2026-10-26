伦敦大学学院（UCL）的研究人员与剑桥大学团队共同开发了肿瘤计算机模型，用于预测三阴性乳腺癌对治疗的反应。该程序在31名患者的数据上测试时，正确预测治疗是否有效的比例达到74%，News-Medical报道。

肿瘤数字孪生体

在这项研究中，科学家利用PARTNER临床试验参与者的遗传信息，创建了其肿瘤的数字孪生体。模型复现了试验中采用的方案：单独化疗、化疗联合奥拉帕利，以及不治疗的情景。

奥拉帕利用于部分三阴性乳腺癌病例。这种侵袭性强、快速生长的癌症类型约占全部乳腺癌病例的15%。这类癌症的细胞缺乏雌激素、孕激素和HER2蛋白受体，因此激素治疗和靶向HER2的药物无效。

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模型的逻辑推理

作者采用了基于逻辑推理而非预测的符号人工智能。团队表示，与不透明的“黑箱”模型不同，这使医生能够看到并核查程序提出治疗方案所依据的逻辑。

在13名未对治疗产生完全反应的患者中，模型为其中12人确定了至少一种可能改善结果的额外靶向治疗方案。对于其中10人，模型预测的反应程度非常高，以至于在接受此类治疗后，乳房和淋巴结中可能不会检测到浸润性癌症。

研究负责人贾斯敏·费舍尔教授指出，该系统被视为临床决策的辅助工具，而非替代医生。研究结果发表于《Cell Reports Medicine》期刊。用于建模数据的PARTNER试验从2016年持续至2024年。

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