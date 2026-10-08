奥地利格拉茨工业大学（TU Graz）的研究人员发现，算法驱动的短视频信息流可能会让注意缺陷多动障碍（ADHD）患者尤其难以停止观看。该研究共有302人参与，News-Medical报道。

失去时间感

这涉及TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts等服务，在这些平台上，滑动后会自动加载新视频。这种形式形成了持续不断的内容流，没有明显的停止观看节点。

有ADHD和没有ADHD的研究参与者，对推荐视频与自身兴趣的匹配程度给出了同样高的评价。与此同时，ADHD患者表示，在滑动信息流时，他们难以意识到已经过去了多少时间。因此，他们常常在平台上停留的时间超过原计划，并且难以有意识地停止观看。

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观看后的情绪负担

科学家将这种状态称为“参与陷阱”：推荐内容看似与用户相关，但与此同时，人们很难离开屏幕并有意识地控制自己的行为。研究人员指出，ADHD还与执行功能受损有关，包括冲动控制、时间管理和自我调节。

根据调查结果，关闭应用程序后，负面感受并不总会消失。有ADHD的参与者描述了内疚和后悔的感受，认为花在视频上的时间没有价值，指出自己推迟了计划中的事务，并报告情绪变差。

对平台的建议

由TU Graz以人为本计算研究所的伊丽莎白·莱克斯领导的团队呼吁开发者在设计数字界面时考虑神经多样性。研究参与者表示，他们对每次会话设定固定的最大视频数量限制以及持续显示时间等工具感兴趣。作者认为，平台设计应支持用户的时间感和有意识的控制，而不应只关注最大化参与度。

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