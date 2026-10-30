英国伦敦国王学院的研究人员分析了12种常见的新鲜蔬菜和水果，发现其中10种植物通常被丢弃的部分所含膳食纤维高于通常食用的部分。这些部分包括果皮、种子、果芯和茎，据News-Medical报道。

该研究发表于同行评议期刊《International Journal of Food Sciences and Nutrition》。作者指出，通常不作为食物使用的成分占所研究产品总重量的25%至48%。

实验室分析结果

科学家比较了食物常规可食用部分与经常被当作废弃物处理的成分中的总膳食纤维含量。研究涉及的产品包括奶油南瓜、甜椒、西兰花、猕猴桃、菠萝和西瓜。

西瓜皮中检测到每100克含2.10克膳食纤维。奶油南瓜的果皮和种子中每100克含9.25克。菠萝皮和果芯所含膳食纤维比其果肉高453.7%。与此同时，西兰花茎的膳食纤维比通常食用的花球低28.4%。

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对食物非常规部分的看法

研究人员还根据“从根到梢”的方法设计了一份菜单。在推出之前，他们在一个由40名大学教职员工和学生组成的焦点小组中测试了这一理念。

参与者将食用这些植物部分带来的心理不适、对其消化问题的担忧，以及互联网上特别是社交媒体中缺乏营养信息列为障碍。作者称，营养特性，尤其是膳食纤维含量，比环境因素更能促使参与者改变饮食习惯。

科学家强调，该研究仅涵盖12种产品，且所有样本均以生的状态进行分析。因此，烹饪方式可能会影响膳食纤维的含量和消化。

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