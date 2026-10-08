由于药物相互作用，某些抗癫痫药物可能降低部分激素避孕方法的有效性。根据2026年10月7日发表于《Neurology》期刊的一项研究，News-Medical报道。

研究数据

科学家分析了21,923名癫痫患者的医疗记录。这些患者被处方了可能受到药物相互作用影响的激素避孕药具，以及酶诱导型抗癫痫药物。

在7,154名参与者中，即32.6%，记录到至少一个持续14天或以上的时段，其避孕药具和抗癫痫药物的处方时间重叠。平均而言，这类时段持续约七个月。

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研究了哪些药物和方法

研究人员考察了复方口服避孕药、仅含孕激素的避孕药、避孕贴片、阴道环和皮下植入剂。在酶诱导型抗癫痫药物中，包括卡马西平、奥卡西平、苯巴比妥、苯妥英和托吡酯等。

匹兹堡大学医学院的研究作者劳拉·柯克帕特里克指出，这类相互作用并不会影响所有避孕方法。她表示，知情咨询可以帮助癫痫患者选择符合其需求和健康状况的方法。

研究局限性

该研究未评估妊娠结局，也未确定参与者是否出现避孕失败的情况。处方数据同样不能证实参与者是否按照处方服药。这项工作得到了美国国立卫生研究院的支持。

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