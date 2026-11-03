石溪大学的研究人员比较了大型语言模型生成的出院摘要与人工撰写的文件，涉及内科病房的60例住院病例。据News-Medical报道，医生评审人员在95%的受评住院病例中更倾向于人工智能生成的版本。

该研究涉及持续7至21天的长期复杂住院病例。在这类情况下，医务人员需要汇总大量有关患者治疗、用药需求和治疗方案变化、尚未解决的医疗问题以及后续门诊随访的数据。

出院摘要评估

大型语言模型方案是在临床医生参与下开发的，并考虑了医生在患者出院后所需的信息。该系统整理电子病历和其他数据，并在几分钟内形成出院摘要的基础内容。

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住院医师和基层医疗医生对这些摘要进行了评估。模型生成的摘要在总体质量、可读性、准确性和完整性方面获得了更高评分。评审人员还发现，与人工撰写的文本相比，其中遗漏的临床细节更少。

医生审核必不可少

基层医疗医生认为，AI摘要更容易理解，也更容易向患者及其照护者解释，并且对后续监测更有帮助。同时，两类文件中都发现了错误。作者没有发现与这些错误相关的评估严重程度或伤害可能性存在统计学显著差异。

研究人员强调，在医疗文档中使用大型语言模型生成的草稿之前，必须由医生审核并确认。下一阶段的工作包括评估准确性、安全性、为医务人员实际节省的时间，以及该工具与临床流程的契合度。团队还在考虑在日常临床实践中对该系统进行试点测试。

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