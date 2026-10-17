孟加拉国自3月中旬开始暴发麻疹以来，已有1147人死亡。世界卫生组织数据显示，已登记死亡病例中94%为五岁以下儿童。

从疫情暴发开始至10月9日，该国记录了20.2万例疑似麻疹病例，其中2.2万例经实验室确认。这是今年所有国家中疑似病例数量最多的情况，《黎明报》报道，并援引世卫组织的数据。

疫苗接种覆盖率下降

孟加拉国的常规疫苗接种计划在2025年出现问题。根据世卫组织和联合国儿童基金会的估计，当年第一剂麻疹疫苗接种覆盖率降至90%，第二剂降至86%。世卫组织认为，为防止疫情暴发，覆盖率至少需要达到95%。

世卫组织和联合国儿童基金会7月发布的一份报告还对2023年至2025年麻疹及其他疾病疫苗接种官方数据的质量提出了疑问。初步指标有时显示，接种人数超过目标群体的100%，这可能表明在统计剂量或需要接种疫苗的儿童人数时存在错误。

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应对工作面临的问题

对世卫组织文件的审阅以及路透社对科学家、医务人员和官员的采访表明，不完整的数据、准备不足以及未能充分覆盖家长，使紧急应对工作更加复杂。

在受灾最严重的地区之一锡尔赫特，未接种疫苗的两岁儿童阿尔曼·霍赛因于7月死亡。他的父亲说，医务人员带着疫苗抵达偏远村庄时，孩子已经下葬。在恰塔克市，未接种疫苗的九个月大女婴拉比巴·阿克特于6月死亡；4月，紧急计划中的最低接种年龄从九个月下调至六个月。

世卫组织疫苗顾问马克·吉特表示，孟加拉国的情况对其他国家是一个警示：通过接种疫苗预防疫情暴发，比应对紧急情况更容易、更便宜，也更安全。

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