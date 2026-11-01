班努限期一周限制摩托车载客 — Dawn

巴基斯坦班努地区当局在一周内禁止摩托车载客、展示武器以及使用车窗贴膜的车辆。报道称，实施这些限制是由于儿童脊髓灰质炎疫苗接种活动及安全局势，Dawn报道。

限制将持续至11月7日

该命令由班努副专员齐亚·乌尔·拉赫曼·哈塔克发布。该命令于11月1日生效，并将根据巴基斯坦《刑事诉讼法》第144条持续至11月7日。

据行政部门称，地区警察负责人表示，接种活动将于11月2日至5日举行。命令指出，鉴于此前曾发生针对脊髓灰质炎疫苗接种队伍及为其提供安保的警察的袭击，以及当前安全局势，预防措施被认为是必要的。

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展示武器的禁令不适用于在活动期间履行公务的土地登记工作人员和地方委员会秘书。违反者将因不遵守官员命令而承担责任。

接种计划

哈塔克和地区警察负责人沙菲乌拉·甘达普尔于11月1日启动了这项活动，向儿童投服脊髓灰质炎疫苗滴剂。卫生部门计划在该地区57个地方委员会为22.8万名五岁以下儿童接种疫苗。

自今年年初以来，巴基斯坦已登记7例脊髓灰质炎病例，其中4例出现在班努专区。官员表示，班努专区仍在阻碍当局在开伯尔-普什图省根除该病毒的努力。世界卫生组织最近的一份报告指出，该地区在开展高质量疫苗接种方面面临重大运营和安全挑战。

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