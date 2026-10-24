巴塞罗那基因组调控中心（CRG）的研究人员开发了一项基于六个基因活性的指标，可能改善对急性髓系白血病（AML）患者生存率的预测。研究结果发表在《Science Advances》期刊上，News-Medical报道。

用于评估预后的六个基因

科学家通过比较小鼠实验结果与患者数据，开发了PHFScore系统。他们确定了六个基因，其活性与不同的生存率相关。临床结果较不利的患者中，CARMIL1、HOPX和ALDH1A1基因活性较高，而CALR、STAR和PHF19的活性较低。

对这六个基因的综合分析将患者分为生存前景明显不同的群体。该研究的资深作者、ICREA教授卢西亚诺·迪·克罗切表示，仅PHF19基因就能提供预后信息，但将其与另外五个基因结合可使评估更准确。

实验结果和患者数据

研究团队最初聚焦于PHF19，该基因属于在细胞成熟过程中抑制其他基因活性的基因家族。在迪·克罗切实验室此前的研究中，缺失PHF19的小鼠出现了类似骨髓增生异常综合征的状态：血细胞未能正常成熟，并在体内积累。

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在这项新研究中，科学家将一种致白血病基因导入具有PHF19和缺失PHF19的小鼠血细胞中。缺失PHF19的细胞在实验室条件下形成更多集落，在移植到小鼠体内后更容易植入，并保持未成熟的、类似干细胞的状态。这类细胞对用于刺激白血病细胞成熟的化疗药物也在很大程度上没有反应。

在与人类数据比较时，研究人员也在患者中发现了类似的分子模式。在接受AML治疗的较年轻成年患者中，PHF19水平最低的患者存活时间更短，且在标准化疗后较少达到缓解：其中不足一半实现缓解，而PHF19水平最高的患者中，这一比例最高达到85%。

作者认为，PHFScore可成为未来预后检测的基础。对于疑似AML的患者，已经会采集骨髓样本，而测量六个基因的活性可能比更广泛的基因分析更简单且成本更低。

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