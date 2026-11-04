比利时布鲁塞尔自由大学（ULB）的研究人员发现，不同的免疫细胞会在癌细胞周围形成不同的微环境，并以不同方式影响癌细胞在体内扩散的能力。据News-Medical报道，研究结果发表在《Nature Cancer》期刊上。

科学家研究了上皮-间质转化，即肿瘤细胞削弱与相邻细胞的连接并变得更具移动性的过程。他们特别关注这一转化的中间状态或混合状态：根据作者的数据，这类细胞形成转移灶的效率最高。

两类微环境

研究人员发现，混合状态的肿瘤细胞周围有中性粒细胞，中性粒细胞是一类白细胞。相比之下，在处于上皮-间质转化晚期的细胞附近，巨噬细胞占主导地位。

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小鼠实验显示：清除中性粒细胞后，混合状态肿瘤细胞的数量减少，肺部转移灶的数量也减少。相反，清除巨噬细胞会增加处于混合状态的细胞数量，但不会影响肺部转移灶的形成。

分子信号

根据作者的数据，中性粒细胞会分泌促癌素M（oncostatin M），这种分子促进癌细胞转变为混合状态。当给小鼠使用阻断促癌素M的药物时，这类细胞的数量减少。巨噬细胞则产生TGFβ1，这种分子启动上皮-间质转化，并推动肿瘤细胞进入其晚期阶段。

研究人员在人类乳腺、胰腺、肺和膀胱肿瘤样本中发现了类似的微环境：混合状态癌细胞旁存在产生促癌素M的中性粒细胞。研究负责人塞德里克·布朗潘教授指出，需要评估干预这类信号，特别是促癌素M，是否有助于预防转移并改善肿瘤对抗癌治疗的反应。

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