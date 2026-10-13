西北大学的研究人员与加州大学圣塔芭芭拉分校的同事共同发现，tau蛋白中有一个主导区域会促进其错误折叠和原纤维形成。据News-Medical报道，这项工作可能有助于寻找阻断与阿尔茨海默病和额颞叶痴呆相关的tau病理形式扩散的方法。

tau蛋白如何相互作用

作者表示，易发生错误折叠的tau具有一个“热点”，它会与另一tau分子的类似区域或已形成原纤维末端的蛋白质结合。随后，新分子会呈现同样的错误形状，并加入不断生长的结构。

处于单体状态的tau蛋白没有稳定结构，但在原纤维中，其分子以相同顺序层叠排列。这类原纤维以神经原纤维缠结的形式在神经元内部积累，并破坏神经细胞之间的联系。细胞死亡后，释放出的错误折叠tau可将其他蛋白质分子卷入这一过程。

水在原纤维形成中的作用

科学家发现，在tau的疏水区域周围，水会形成类似保护性“帽子”的动态结构。当两个这样的关键区域相遇时，水被释放出来，这会从能量上促进它们结合。研究人员认为，这有助于蛋白质每次都以相同方式对齐。

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在实验中，团队用化学标记遮蔽了发现的区域，此后原纤维停止生长。相比之下，阻断位于离该点更远处的另外两个区域，并未阻止原纤维生长。

研究结果的可能应用

该研究的资深作者宋宜·韩表示，确定具体的相互作用区域可为药理学家和生物化学家提供更精确的靶点，以寻找能够中和错误折叠tau的化合物。研究人员还认为，了解这一机制可能有助于制造模拟不同tau蛋白病的合成tau原纤维，用于开发诊断和治疗方法。

论文《A water-pinning hot spot drives templated tau aggregation》将于10月16日发表在《Proceedings of the National Academy of Sciences》期刊上。

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