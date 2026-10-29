意大利研究人员对54对双胞胎进行了10年随访，其中每对中只有一人患有帕金森病。在此期间，17名患有该诊断的参与者死亡，另有3名未患神经退行性疾病的双胞胎死亡——分别为31.5%和5.6%，News-Medical报道。

生存率差异

该研究纳入了108人，平均年龄为66岁：包括26对同卵双胞胎和28对异卵双胞胎。在随访开始时，每对双胞胎中只有一名参与者患有帕金森病，而另一人没有神经退行性疾病诊断。

在同卵双胞胎中，全部9例死亡均发生在患有帕金森病的参与者中。在异卵双胞胎组中，8名患病参与者和3名没有该诊断的双胞胎死亡。作者记录到两组总体生存率存在统计学显著差异。同时，死亡人数较少限制了对这一差异幅度估计的准确性，尤其是在同卵双胞胎亚组中。

所列出的帕金森病参与者死因包括神经退行性疾病并发症、心血管事件、COVID-19、癌症，以及其他或未明确的原因。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

症状与生活方式

双胞胎之间最一致的临床差异是便秘：无论在研究开始时还是10年后，帕金森病患者出现便秘的频率都更高。该组记录到规律排便的频率也较低，并且这些差异随时间推移而加剧。

患病参与者与其双胞胎之间的体重和身体质量指数没有显著差异。大多数饮食习惯也相似。研究人员发现，帕金森病参与者食用鱼类的频率较低，但部分次要结果在对全部78项比较进行校正后不再具有统计学显著性。

在复查期间，两对同卵双胞胎中的另一名参与者也被诊断为帕金森病，两人的发病时间相差分别为14.5年和12年。研究结果发表在《Brain Sciences》期刊上。

关注我们在