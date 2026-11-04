在意大利博洛尼亚的 IRCCS Sant'Orsola Policlinico 医院，两名患者接受了肾移植手术，并试验性使用西苏塔米格药物以防止器官排斥。据ANSA English报道，这是全球首次使用该药物进行此类手术。

针对高度免疫化患者的治疗

西苏塔米格是一种由美国初创公司 Candid Therapeutics 开发的双特异性抗体。该药物是在由加埃塔诺·拉曼纳教授领导的 Sant'Orsola Policlinico 肾移植中心通过同情使用计划应用的。

受者分别是一名来自拉文纳的54岁男性和一名来自博洛尼亚郊区的51岁女性。两人均等待移植13年，且据医院称，他们获得相容供体器官的机会几乎为零。手术数月后，两名患者的移植肾功能均十分良好。

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对其他移植手术的前景

拉曼纳表示，在13年间，全国范围内为这两名患者筛查的所有潜在供体均被证实不相容。他说，该药物使消除产生抗体、导致器官排斥的细胞成为可能。

医院认为，这种方法可能为高度免疫化患者带来新的机会，这类患者是移植医学中最复杂的群体之一。拉曼纳估计，此类患者可能占约6100名等待移植者的最多10%。他还表示，类似方法或许也可能对等待心脏移植的患者有用。

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