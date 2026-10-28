在意大利撒丁岛的山区村庄博洛塔纳，研究人员记录到老年女性异常高的估算存活率。根据对2021年至2025年的估计，女性从70岁活到100岁的条件概率为13.83%。这一数值超过努奥罗省（4.33%）、撒丁岛（4.43%）和意大利全国（3.54%）指标的三倍。

分析结果

据News-Medical报道，科学家分析了民事和教会记录，以核实百岁居民的年龄。每一位被识别出的百岁老人都有出生证明，研究人员还将这类人群已登记死亡记录中的97%与教区档案进行了核对。

2021年至2025年，分析涵盖了70岁及以上居民的3,138人年观察数据和149例死亡。同期，博洛塔纳的平均人口为2,266人。达到70岁的女性预期寿命估计为20.85年，而努奥罗省为18.61年、撒丁岛为18.40年、意大利全国为18.06年。

从70岁到100岁的存活率是在2021年至2025年死亡条件下得出的计算估计。研究人员并未对同一组70岁女性持续观察至其达到100岁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新“蓝色区域”的候选地

男性的优势则小得多：70岁时的预期寿命为16.02年，估算的存活至100岁概率为4.92%。作者指出，由于人口规模较小，这一指标存在较大的统计不确定性。

对1900年至1925年间出生于博洛塔纳的3,060人进行的单独分析发现了38名百岁老人。极端长寿指数为每10万活产儿中有1,242名百岁老人，而意大利的平均值为793名。

与此同时，结果因计算时期不同而存在显著差异。对于2015年至2019年，女性从70岁活到100岁的估算存活率为1.46%，男性为0.77%。因此，发表在《Frontiers in Aging》上的这项研究的作者认为，博洛塔纳是获得新“蓝色区域”地位的候选地，而不是已经确立的非凡长寿中心。他们呼吁继续开展观察，并研究生物、行为和社会因素可能产生的影响。

关注我们在