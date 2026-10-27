在澳大利亚布里斯班，两家大型医院和医疗服务机构——Metro North和Metro South——董事会中必须设置的原住民代表席位已经空缺六个月。尽管《昆士兰州医院和医疗委员会法》有相关要求，这些职位自3月31日起一直空缺，澳大利亚广播公司新闻报道。

呼吁临时任命

澳大利亚医学会前主席比尔·格拉森表示，昆士兰州政府正在违反其自身立法。他呼吁卫生部长蒂姆·尼科尔斯行使法律赋予的权力，紧急向两个委员会临时任命原住民代表。

如果部长有合理理由认为，委员会因缺乏有效履行职能所需的技能、知识或经验而需要这样做，他可以作出临时任命。格拉森是城市原住民健康研究所董事会成员，他表示，该州有足够的合格候选人担任这些职位。

在这些职位未获填补期间，州内阁在昆士兰各地任命或重新任命了91名医院委员会成员。Metro North和Metro South委员会的八名成员中，有一半是新任命人员。

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健康不平等

Metro South服务约3万名澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民——这是该州医疗服务机构中按绝对人数计算最大的此类社区。Metro North服务区域居住着昆士兰州第二大原住民社区。

汤姆·卡尔马教授称，填补这些职位对于应对制度性种族主义和改善患者获得医疗服务的机会至关重要。根据官方“缩小差距”统计数据，昆士兰州原住民中可潜在避免住院的比率是该州其他居民的2.4倍。原住民男性和女性平均分别早逝7.4年和7年。

蒂姆·尼科尔斯表示，昆士兰州东南部现有原住民代表职位空缺的招聘和遴选程序仍在进行。他此前承认，寻找候选人的工作于3月27日开始——即这些职位空缺前四天。对替代人选申请者的面试至少从6月起就一直在进行。

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