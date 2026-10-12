英国一项涵盖771人的研究发现，曾在38家医院接受COVID-19治疗的人群中，最严重的长新冠表现与口腔和呼吸道细菌组成的差异有关。据News-Medical报道，该研究发表于《European Respiratory Journal》。

研究如何开展

研究纳入了2020年2月至2021年3月期间接受COVID-19治疗的患者。出院五个月后，研究人员根据症状严重程度将参与者分为四组：从症状较轻且恢复良好，到非常严重的身体、心理和认知障碍。

出院六个月后，科学家采集了唾液和痰液样本。通过DNA测序，他们确定样本中微生物的多样性和数量，并将这些数据与参与者的症状进行对照。

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发现了哪些变化

在患有非常严重长新冠的参与者中，研究人员发现口腔和呼吸道微生物组的差异最为明显。呼吸道微生物组的变化还与肺功能下降、神经认知症状有关，包括记忆、注意力和集中力问题，以及消化系统障碍——疼痛、恶心、腹泻和食欲下降。

在与长新冠症状相关的变化中，研究人员记录到产生乳酸的细菌过量。这也与患者血液样本中的炎症迹象有关。作者强调，他们尚未确定微生物组变化是在感染SARS-CoV-2之前就已存在，还是在感染后出现，也未确定这些变化是否会随时间而改变。

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