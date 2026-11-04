英国东英吉利空中救护服务机构正在测试一种便携式血液检测方法，可在紧急事件现场数分钟内评估颅内出血的可能性。据News-Medical报道，在首批使用该设备接受检查的患者中，该检测发现了所有已记录的此类出血病例。

送医前进行检测

该技术作为BRAIN-FIRST项目的一部分投入使用。紧急重症护理团队采集少量血液样本，并使用由Abbott Point of Care Inc.生产的便携式i-STAT Alinity设备进行分析。该设备测量GFAP和UCH-L1生物标志物的水平，这些标志物会在脑细胞受损后进入血液。

此前，医务人员在院前阶段主要根据患者状况信息、体格检查和临床症状评估出血风险。通常需要在医院进行计算机断层扫描，才能最终确诊。该检测可在患者转运前为团队提供额外的生物学信息。

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医院选择与后续研究

East Anglian Air Ambulance研究与开发临床负责人、HEMS顾问James Price表示，及早识别发生严重出血风险较高的患者，可能缩短获得专科救治的延误，并避免不必要的医院间重复转运。

疑似颅内出血的患者有时会先被送往没有神经外科服务的医疗机构，随后再转运至大型神经科学中心。现场检测结果可帮助立即确定适当的转运路线。

East Anglian Air Ambulance团队已将该检测用于200多名疑似重度脑损伤患者。该机构还与其他英国及国际救护服务机构合作，以便在规模更大、更多样化的患者群体中验证这一方法，同时正筹备BRAIN-FIRST2项目。

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