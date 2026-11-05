英国一项涉及445名肾功能衰竭老年人的随机研究发现，在同时考虑寿命和生活质量时，为透析做准备并不优于不进行透析的结构化保守治疗。据News-Medical报道，该研究援引发表在《柳叶刀》上的 Prepare for Kidney Care 研究。

参与者与试验过程

该研究由布里斯托大学与 Bristol NHS Foundation Trust 合作牵头开展。参与者来自英国31个肾脏中心，约占该国相关专业服务机构的一半。约75%的参与者年龄在80岁及以上，其余参与者年龄为65至79岁，并有其他健康问题。

参与者被随机分配至两组。一组为肾脏透析做准备，另一组接受不透析的肾功能衰竭结构化保守治疗项目。试验持续了九年，其中七年用于招募参与者，平均随访时间为4.5年。

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主要结果

研究人员表示，在对寿命和生活质量进行综合评估时，两种方法均未显示出更好的结果。准备接受透析的人中，最终只有28%开始了这一程序。两组参与者因其他原因死亡的情况都比需要透析更常见，这反映了这类患者复杂的健康状况。

作者强调，研究结果不适用于已经接受透析的人群，也不适用于更年轻、身体更强健的患者。对他们而言，透析和肾脏移植仍是标准治疗方法。

项目负责人弗格斯·卡斯基指出，对于患有合并症或身体虚弱的老年患者，两种方法都应被视为可行选择。不进行透析的保守治疗是一种积极治疗，患者之后可以改变决定并转为透析。

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