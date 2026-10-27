萨里大学的研究人员在英格兰南部一家正常营业的酒吧测试了一种快速表面分析方法，在洗手间、桌子和吧台区域发现了可卡因和氯胺酮的痕迹。有关发表于《Journal of Mass Spectrometry》的研究结果，News-Medical作了报道。

三周内采集420份拭子样本

该团队在一家酒吧采集了420份表面拭子样本，并比较了三种分析方法。第一种是在不进行样本制备的情况下直接对拭子进行非靶向检测；第二种是在溶剂萃取后对样本进行非靶向分析；第三种是靶向寻找特定化学特征。

使用三种方法中的每一种，都在洗手间所有采样表面检出了可卡因。这些区域记录到的浓度最高。与确认性实验室检测相比，采用溶剂萃取的靶向方法对可卡因的总体诊断准确率为64.29%，对氯胺酮为83.81%。

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分析不到两分钟

ASAP-MS方法，即用于固体分析的常压探针质谱法，不需要传统实验室检测中使用的色谱分离组分。样本通过玻璃毛细管送入加热离子源，在氮气流中蒸发，并在不经预先分离的情况下电离。分析本身耗时不到两分钟。

靶向方法记录到的最低水平为：可卡因每微升20皮克，氯胺酮每微升0.78纳克。同时，氯胺酮的分析难度更大：该物质会滞留在棉签纤维中，蒸发速度较慢。直接分析拭子时漏掉了一些含有氯胺酮的样本，这些样本后来通过实验室方法得到确认。

研究人员还在三种分析方案中记录到15个假阳性结果。其中一部分与普鲁卡因有关——这种物质有时会被添加到可卡因中，其化学特征与氯胺酮几乎相同。

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