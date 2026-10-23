一项涵盖捷克南摩拉维亚州三所学校221名学生的研究发现，书包相对重量与背痛之间不存在具有统计学意义的关联。近半数参与者——109名儿童，即49.3%——报告称在过去一个月内感到过此类疼痛，News-Medical报道。

书包重量与携带时长

这项发表于《Scientific Reports》期刊的研究纳入了1至9年级学生。他们的平均年龄为9.48岁，平均体重为35.54公斤。研究人员在评估当天称量了书包及其内容物，测量了儿童的身高和体重，并询问了他们在普通上学日携带书包的时长。

书包平均重量为4.87公斤，占儿童体重的14.49%。提供携带时间数据的参与者平均每天携带书包37.25分钟。儿童还按照0至4分的量表评估书包给他们的重量感；平均得分为1.05。

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分析结果显示什么

作者未发现背痛与书包相对重量、携带时长、性别、身体质量指数或主观重量感之间存在具有统计学意义的关联。携带书包时间更长与儿童更常认为书包很重存在较弱关联。与此同时，书包本身的相对重量并未显示出这种关联。

研究人员指出，体重较大且身体质量指数较高的儿童，其相对负荷较低。他们警告称，这一结果部分可由计算方法解释：体重既被纳入身体质量指数的公式，也用于确定书包的相对重量。

该研究并未确定书包重量的安全阈值，也不能排除与疼痛存在较小关联的可能性。作者列出的局限性包括研究的横断面性质、对疼痛和携带时长的自我评估，以及样本仅来自捷克的一个地区。研究未评估疼痛强度、持续时间及其对日常活动的影响。

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