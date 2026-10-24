美国研究人员在一项涉及46名7岁至10岁儿童的研究中发现，更多食用超加工食品与大脑对诱人食物图像作出更强反应，以及一年内体重指数和体脂百分比增加有关。据News-Medical报道，研究结果发表在《JAMA Network Open》期刊上。

观看食物图像时进行MRI检查

参与者是长期研究项目BrainChild的一部分，该项目关注糖尿病和肥胖风险。研究开始时，所有儿童的体重都处于健康范围。研究人员收集了他们的饮食、体重指数、体脂百分比和腰围数据，并在儿童观看诱人食物的照片时进行了磁共振成像检查，其中包括饼干和薯条。

食用更多超加工食品的儿童在背侧纹状体对这类图像表现出更强反应。背侧纹状体是与奖赏和动机有关的脑区。与此同时，该区域更强烈的反应与一年后更高的体重指数和更高的体脂百分比相关。

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与身体指标的关联

在观察期结束时，更多食用超加工食品的儿童腰围、体重指数和体脂百分比也更高。在考虑背侧纹状体反应差异后，超加工食品消费与体重指数之间的关联减弱了31%，与体脂百分比之间的关联减弱了44%。

文中列举的超加工食品包括早餐谷物、包装面包和速溶汤等。这类产品的生产旨在提供浓郁口味、便利性和较长保质期；它们通常含有人造甜味剂、色素及其他家庭烹饪中通常不会使用的成分。

作者强调，这项研究属于观察性研究，不能确定因果关系：它并不能证明超加工食品会导致大脑活动改变或体重增加。该研究的资深作者计划开展一项干预研究，向经常食用这类产品的儿童提供加工较少的食物，并追踪大脑反应和身体指标的变化。

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