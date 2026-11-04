在意大利佛罗伦萨，研究人员比较了193名参与者血清和粪便中的短链脂肪酸谱。使用血液指标的模型能够区分结肠癌、乳糜泻、肥胖者和健康人群，总体准确率为95%；而基于粪便样本的模型准确率为59%，News-Medical报道。

研究如何进行

分析纳入了35名乳糜泻患者、30名非转移性结肠癌患者、33名肥胖者以及95名健康对照组参与者。所有血液和粪便样本均在确诊时、治疗开始前采集。研究人员使用气相色谱和质谱法测定了七种短链脂肪酸的浓度。

测量的物质包括乙酸、丁酸、丙酸、戊酸、异丁酸、异戊酸和2-甲基丁酸。80%的数据用于机器学习，其余20%用于测试模型。在测试样本中，基于粪便的模型正确分类了约63%的健康参与者、57%的肥胖者或乳糜泻患者，以及50%的结肠癌患者。

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结合两类样本

在血清指标中加入粪便数据，仅将总体分类准确率小幅提高至97%。对基于血液的模型而言，信息量最大的分别是戊酸、丙酸、异戊酸和2-甲基丁酸。与此同时，这些酸在血液和粪便中的指标之间关联较弱，作者认为，这表明两种生物介质提供的信息不同且互为补充。

作者警告称，该研究规模较小：基于血清的模型准确率是在约39人的测试组中评估的。各组在年龄、体重指数和其他特征上的差异也可能影响结果。要将此类分析用作临床诊断检测，还需要更大规模的独立研究。

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