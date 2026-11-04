麦考瑞大学脑研究所与诊所的研究人员分析了3524名额颞叶痴呆和运动神经元病患者的遗传数据，运动神经元病也称为肌萎缩侧索硬化症。该队列参与者来自澳大利亚、新西兰和英国。研究团队发现了793对亲属，关系从兄弟姐妹到三代表亲不等，News-Medical报道。

遗传家系

为寻找关联，科学家采用了隐性亲缘关系分析，这种方法可通过DNA确定人们的共同祖源。超过30%的已发现亲缘关系此前并不为人所知。

基于这些数据，研究人员为此前没有已知疾病遗传学解释的人群建立了73个新的基于DNA的家系图。该研究的主要作者林达尔·亨登指出，对于成年发病的疾病，仅凭家族史确定亲属关系很困难：并非所有携带疾病相关遗传变异的人都会出现症状，且有关亲属的信息可能并不完整。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

共同祖源

研究人员还研究了与ALS和额颞叶痴呆相关的已知基因周围的共同祖源，包括SOD1和C9orf72。他们发现了共同祖源网络，其中人们从一位远亲共同祖先那里遗传了相同的遗传改变。这些网络将此前被认为没有关联的家系联系起来，其中包括患有散发性疾病形式的人。

在临床上被归类为散发病例的患者中，近16%的额颞叶痴呆患者和5.5%的ALS患者与队列中的另一人存在遗传关联。一些具有遗传亲缘关系的参与者有不同的诊断结果。研究结果发表在《Brain》期刊上。

关注我们在